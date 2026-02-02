خطر الانهيار يهدد مدرستين في طرابلس… والتربية تتدخل

وقد تبيّن وجود مدرستين قريبتين من مبانٍ متصدّعة، وهما مدرسة الفارابي للبنين التي تضم مئةً وثمانيةً وثمانين تلميذًا، ومدرسة روضة ضهر المغر التي تضم اثنين وثمانين تلميذًا”.

وأضاف البيان: على الفور، تواصلت مع منظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع مدير التعليم الابتدائي ورئيس المنطقة التربوية في ، تقرّر نقل تلاميذ المدرستين المذكورتين إلى مبنى مدرسة الثقة في ، وهي مدرسة خاصة شبه مجانية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثالث من شباط، وذلك ضمانًا لسلامتهم من جهة، ولتفادي أي تأخير في مسارهم التعليمي من جهة أخرى.

وستتابع الوزارة عن كثب سير الأمور في المدرستين، للتأكّد من انتظام العملية التعليمية في المركز الرديف، إلى حين تأمين المباني الأصلية للمدرستين”.