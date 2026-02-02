القرى الجنوبية تواجه تهديداً بمادة سامّة… وفتح تحقيق عاجل

وأوضح البيان أنّ وزيرة البيئة تمارا تواصلت، على ضوء هذه المعطيات، مع ، طالبةً الحصول على عيّنات من المواقع التي جرى رشّها، وذلك بهدف إخضاعها للتحليل لمعرفة طبيعة هذه المواد واتخاذ الخطوات اللازمة في المتابعة.

وأكدت الزين أنّ هذا السلوك من قبل ، وفي حال ثبوت أنّ طبيعة هذه المواد سامّة، لا يُعدّ أمرًا مستغربًا، مشيرةً إلى أنّ سبق أن أحرق ما يقارب 9,000 هكتار في خلال العدوان الأخير، عبر استخدام الفوسفور والقنابل الحارقة.

ولفت البيان إلى أنّ هذه الممارسات تندرج في إطار ما وصفته الوزيرة بـ"الإبادة البيئية" التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتعمده تقويض قدرة الجنوبيين على الصمود في أرضهم وتأمين مقوّمات حياتهم الأساسية.