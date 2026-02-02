تعزية بوالد السيد نصرالله.. بيان لـ "حزب الله"

وجاء في نص البيان:بمزيد من الحزن والأسى، وتسليمًا بقضاء وحكمته ومشيئته، ينعى وفاة المربي الفاضل والعبد الصالح والمؤمن الصابر، السيد الحاج عبد نصرالله، والد سيد الأمة سماحة لحزب الله ، الذي وافته المنية هذا ، بعد عمر قضاه محتسبًا، صابرًا، زاهدًا، مجاهدًا.لقد كان الراحل السيد الجليل، بفضل الله، مَثَلَ الكلمة الطيبة والشجرة المباركة المتجذرة والثابتة، أنبتت فرعًا سامقًا امتدّ أثره إلى وجدان الأمة الإسلامية، لينثر معاني العز والكرامة والنصر والثبات والتضحية.إننا نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان (عج) ومن سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله)، ومن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم ، ومن العائلة الكريمة المضحية والمجاهدة، ومن كل المحبين لسماحة سيد شهداء الأمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يحشره مع أجداده الأطهار رسول الله (ص) وعترته آل بيته (ع).