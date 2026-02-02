الأخبار
محليات

تعزية بوالد السيد نصرالله.. بيان لـ "حزب الله"

2026-02-02 | 06:28
تعزية بوالد السيد نصرالله.. بيان لـ &quot;حزب الله&quot;
تعزية بوالد السيد نصرالله.. بيان لـ "حزب الله"

أصدر حزب الله، بيان تعزية بوفاة السيد عبد الكريم نصرالله والد السيد حسن نصرالله.

وجاء في نص البيان:

بمزيد من الحزن والأسى، وتسليمًا بقضاء الله وحكمته ومشيئته، ينعى حزب الله وفاة المربي الفاضل والعبد الصالح والمؤمن الصابر، السيد الحاج عبد الكريم نصرالله، والد سيد شهداء الأمة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم، بعد عمر قضاه محتسبًا، صابرًا، زاهدًا، مجاهدًا.

لقد كان الراحل السيد الجليل، بفضل الله، مَثَلَ الكلمة الطيبة والشجرة المباركة المتجذرة والثابتة، أنبتت فرعًا سامقًا امتدّ أثره إلى وجدان الأمة الإسلامية، لينثر معاني العز والكرامة والنصر والثبات والتضحية.

إننا نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان (عج) ومن سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله)، ومن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ومن العائلة الكريمة المضحية والمجاهدة، ومن كل المحبين لسماحة سيد شهداء الأمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يحشره مع أجداده الأطهار رسول الله (ص) وعترته آل بيته (ع).
 
 
 
 
تعزية بوالد السيد نصرالله.. بيان لـ "حزب الله"

محليات

حسن نصرالله

حزب الله

