الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.. بين بري وسلام

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في رئيس الحكومة نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة في وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة لاعتداءاتها اليومية والمتواصلة على لبنان والجنوب.



كما استقبل بري رئيس مجلس الأعلى القاضي سهيل عبود في زيارة تهنئة بمناسبة العام الجديد الزيارة كانت أيضاً مناسبة للبحث بشؤون قضائية وتشريعية .



كما استقبل رئيس المجلس نقيب محامي مروان ضاهر على رأس وفد من نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة ، اللقاء تطرق لمواضيع عدة لا سيما إضراب المساعدين القضائيين وحقوق القضاة وموظفي القطاع العام والاكتظاظ في السجون وإيجاد الحلول لهذه القضية الانسانية، إضافة لموضوع تأليف لجنة موحدة بين نقابتي محامي وطرابلس للتعاون في ملف تحديث القوانين، وشؤوناً تشريعية متصلة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، اللقاء تناول أيضاً ملف المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وضرورة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة للإيواء والتدعيم والترميم.