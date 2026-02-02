الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.. بين بري وسلام

2026-02-02 | 07:34
الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.. بين بري وسلام
الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.. بين بري وسلام

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها اليومية والمتواصلة على لبنان والجنوب.

كما استقبل بري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في زيارة تهنئة بمناسبة العام الجديد الزيارة كانت أيضاً مناسبة للبحث بشؤون قضائية وتشريعية .

كما استقبل رئيس المجلس نقيب محامي طرابلس مروان ضاهر على رأس وفد من نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة ، اللقاء تطرق لمواضيع عدة لا سيما إضراب المساعدين القضائيين وحقوق القضاة وموظفي القطاع العام والاكتظاظ في السجون وإيجاد الحلول لهذه القضية الانسانية، إضافة لموضوع تأليف لجنة موحدة بين نقابتي محامي بيروت وطرابلس للتعاون في ملف تحديث القوانين، وشؤوناً تشريعية متصلة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، اللقاء تناول أيضاً ملف المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وضرورة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة للإيواء والتدعيم والترميم.
 
 
 
 
محليات

نبيه بري

نواف سلام

محليات

نبيه بري

نواف سلام

