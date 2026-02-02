الخروقات الاسرائيلية المتواصلة.. بين بري وسلام

كما استقبل بري رئيس مجلس القضاء
الأعلى القاضي سهيل عبود في زيارة تهنئة بمناسبة العام الجديد الزيارة كانت أيضاً مناسبة للبحث بشؤون قضائية وتشريعية .
كما استقبل رئيس المجلس نقيب محامي طرابلس
مروان ضاهر على رأس وفد من نقباء سابقين وأعضاء مجلس النقابة ، اللقاء تطرق لمواضيع عدة لا سيما إضراب المساعدين القضائيين وحقوق القضاة وموظفي القطاع العام والاكتظاظ في السجون وإيجاد الحلول لهذه القضية الانسانية، إضافة لموضوع تأليف لجنة موحدة بين نقابتي محامي بيروت
وطرابلس للتعاون في ملف تحديث القوانين، وشؤوناً تشريعية متصلة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، اللقاء تناول أيضاً ملف المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس وضرورة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة للإيواء والتدعيم والترميم.