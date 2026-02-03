الملف اللبناني مُجمّد.. وايران أولاً! (الأخبار)

قالت مصادر على صلة بالأميركيين لصحيفة ، أنّ "الاجتماع الذي عُقد أخيراً في السفارة الأميركية في عمّان، بحضور السفيرين في وتل أبيب، جاء على وقع تصاعد التهديدات ضد إلى ذروتها، فيما كانت المنطقة تقف على شفير حرب، مع الأخذ في الاعتبار الحراك الدبلوماسي الذي كان قائماً للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشارت المصادر إلى "قناعة لدى بأنّ الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تُوجَّه نحو الملف ، سواء على المسار العسكري أو السياسي، وهو ما يفرض عملياً تجميد الملف اللبناني ومنع أي تطوّر في أي جبهة أخرى، ولا سيّما في ".



وبحسب المصادر، فإن "واشنطن لم تعد تستعجل حسم الملف اللبناني، إذ تقوم بما تراه مناسباً في التوقيت الذي تختاره، من دون الذهاب إلى مواجهة غير محسوبة النتائج"، أمّا في ما يتعلّق بأداء الدولة ، فإنّ الإدارة الأميركية، ورغم شعورها بأن المسار بطيء، تعتبره مقبولاً حتى الآن، ولا سيّما إذا جرى ربطه بالتطوّرات الإقليمية.



ولفتت المصادر إلى أنّ "الملف الإيراني قد يشهد مفاجآت ستنعكس مباشرة على الواقع اللبناني"، معتبرةً أنّ "عنوان المرحلة المقبلة سيكون انضباط القوى تحت سقف مُحدّد، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، ففي حال اتّجهت نحو الخيار العسكري ضد ، لن يعود الحديث عندها عن ساحات منفصلة، إذ ستدخل المنطقة بأكملها في تهديد وفوضى، أمّا إذا سارت الأمور في اتجاه التفاوض واستمرّت لأشهر، فهذا يعني أنّ «الوضع سيبقى على ما هو عليه، وهو ما يفسّر تحديد مواعيد لعدد من الجلسات بين شهرَي شباط وأيار.