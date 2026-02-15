رئيس تحرير موقع "180 بوست" حسين أيوب لـ"وهلق شو": تيار المستقبل لا يزال الرقم 1 في المشهد السني في لبنان

رئيس تحرير موقع "180 بوست" حسين ايوب لـ"وهلق شو": بعد تداعيات الموازنة وما رافقها من احتجاجات من جهة وما حصل في طرابلس من جهة اخرى اخشى ان تكون الحكومة "ضحية" الشارع