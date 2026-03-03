عاجل
الحرس الثوري: استهدفنا مراكز عسكرية في الجليل الغربي وبنى تحتية في منطقة بني باراك
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
بالفيديو.. لحظة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
2026-03-02
تحطم مقاتلة اميركية.. هذا مصير الطيار (شاهد الفيديو)
محليات
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل
2026-03-03 | 13:06
A-
A+
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: انتهاء حالة الإنذار في الجليل الأعلى بعد اعتراص 4 صواريخ أطلقت من لبنان
