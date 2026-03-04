عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح

تعليقًا على ما يجري تناقله بشأن طوق أمني فرضه عناصر حول فندق Comfort في بعد استهدافه بغارة إسرائيلية، أكد مصدر عسكري مسؤول أنه لا صحة إطلاقًا لخبر فرْض طوق أمني من قبل عناصر حزبيين في محيط الفندق، وأن الوحدات العسكرية هي التي نفذت انتشارًا وطوقًا أمنيٍّا في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين.