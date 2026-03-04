رجي يتصل بنظيره القبرصي ويؤكد تضامن لبنان مع نيقوسيا

أجرى والمغتربين اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية كوستانتينوس كومبوس، أعرب خلاله عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تتعرض لها .

وأكد رجي خلال الاتصال وقوف إلى جانب قبرص في مواجهة هذه الأعمال العدائية، مؤكداً بلاده باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.