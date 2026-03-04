عاجل
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
12:12
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
10:17
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
07:32
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
07:13
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
محليات
للاتصالات المشبوهة والتهديدات.. هذا ما عليكم فعله!
2026-03-04 | 06:15
A-
A+
للاتصالات المشبوهة والتهديدات.. هذا ما عليكم فعله!
في حال وردتكم إتصالات هاتفية من أرقام مشبوهة وتهديدات بالإخلاء، يرجى تبليغ الأجهزة الرقابية المعنية فورا.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
▪️
غرفة العمليات
112
▪️
الخط الساخن
لشعبة المعلومات
1788
المديرية العامة لأمن الدولة
01862700
01822610
Operations room
Ext. 4526
Ext. 5254
الجيش اللبناني
▪️موزع
قيادة الجيش
1701
05420000
05420950
05420940
▪️ عمليات قيادة الجيش
117
المديرية العامة للأمن العام اللبناني
▪️ الخط الساخن
1717
للاتصالات المشبوهة والتهديدات.. هذا ما عليكم فعله!
الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبره تهديداً لنا ولدينا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسباً للتصدي له
شاحنات مشبوهة والبضاعة تُستبدل قبل الوصول إلى المرفأ
للاتصالات المشبوهة والتهديدات.. هذا ما عليكم فعله!
محليات
لبنان
اتصالات مشبوهة
تهديدات
مراسل الجديد: شن الطيران الحربي غارتين إستهدفتا بلدتي أرنون ويحمر الشقيف
للاتصالات المشبوهة والتهديدات.. هذا ما عليكم فعله!
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
محليات
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
عربي و دولي
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
محليات
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:55
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:19
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
وزارة الصحة: غارتا العدو الإسرائيلي على طريق المطار أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 مواطنين بجروح
16:12
🚨 غارة تستهدف محيط مدينة الشويفات
16:01
16:01
🚨 غارة تستهدف محيط مدينة الشويفات
2026-03-03
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
2026-03-01
بيان "حزب الله" قد يرفع مسار الدعم في نيسان!
2025-11-02
"حزب الله" يشيع 5 من عناصره (فيديو)
2026-03-03
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
2026-02-27
إرتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
09:46
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
