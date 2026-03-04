بعد ورود معلومات عن استهداف دبلوماسي إيراني.. وكيل اوتيل comfort الحازمية يصدر بيانا

أصدر المحامي روجيه وكيل اوتيل comfort في البيان التالي:



"ردا على ما جاء في من ان الشخص المستهدف في الفندق هو إيراني ،كما وان قد اقام طوقا امنيا حول الفندق بعد استهادفه حسب زعم رئيس بلدية الحازمية ،يهم إدارة الفندق ان توضح للراي العام ان هذه عارية عن الصحة وان التحقيقات لمعرفة الشخص المستهدف لا تزال بيد الاجهزة الامنية التي نثق بها.فاقتضى التوضيح".