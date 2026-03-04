عاجل
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
حمل تطبيق الجديد
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
12:12
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
10:17
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
07:32
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
07:13
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
محليات
مراسل الجديد: غارة على بلدة أرنون
2026-03-04 | 09:31
مراسل الجديد: غارة على بلدة أرنون
مراسل الجديد: شن الطيران الحربي غارتين إستهدفتا بلدتي أرنون ويحمر الشقيف
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
مراسل الجديد: غارة على بلدة أرنون
محليات
الجديد:
أرنون
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وتم اعتراض معظمها
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بعبدا
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
محليات
16:55
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
عربي و دولي
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
محليات
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها
16:55
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
16:19
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
وزارة الصحة: غارتا العدو الإسرائيلي على طريق المطار أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 مواطنين بجروح
16:12
🚨 غارة تستهدف محيط مدينة الشويفات
16:01
2026-01-28
مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور بلحظات رومانسية
2026-03-01
بيان مشترك: برلين وباريس ولندن مستعدة لاتخاذ "خطوات دفاعية" هدفها تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
2026-01-01
اعتبارًا من اليوم.. معبر العريضة مغلق "مؤقتًا"
02:28
وزير خارجية فرنسا: مقاتلاتنا حيدت مسيّرات إيرانية كانت في طريقها للإمارات
2026-03-03
التواصل مقطوع مع "حزب الله".. وبري مُعتكف عن الكلام!
13:15
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
09:46
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
