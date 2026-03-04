سلام: لن أوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة

🚨 حزب الله: اشتباك مباشر ما زال مستمرا مع قوة اسرائيلية حاولت التقدّم باتجاه بلدة الضهيرة ووقوع اصابات بصفوفها

