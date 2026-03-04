الشائعات في زمن الحرب.. وزير الإعلام يحذّر من انتشار الأخبار المضللة وتحرك لرسمي!

وفي بيان صادر عنه، أشار مرقص إلى أن الساعات شهدت تنامي التحذيرات المضللة والصور والأخبار المفبركة، في وقت يواجه فيه تحديات وإنسانية وضغوطًا نفسية كبيرة على المواطنين.

وشدد على ضرورة التنبه لعدم الانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر غير المؤكدة، لا سيما تلك التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي من دون الاستناد إلى مصادر واضحة وموثوقة، مؤكدًا أن المعلومات المضللة لا تكتفي بتشويه الوقائع، بل تسهم أيضًا في نشر القلق وإرباك المواطنين وإضعاف التماسك الاجتماعي في لحظة تتطلب أعلى درجات الوعي.

وأكد مرقص أن التدقيق في المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى البيانات الرسمية والجهات المختصة يشكلان واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الكلمة مسؤولية والخبر أمانة، وأن أي تهاون في تحري الحقيقة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العام.

وفي هذا الإطار، أعلن أن باشرت، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تفعيل قسم التدقيق الإعلامي (Fact Check) في الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى إعداد حملات توعية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفت إلى أن هذه الحملات تُبث عبر المرئية، ومن بينها "تلفزيون لبنان" الذي بدأ عرضها بالفعل.

وطلب مرقص من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة نشر حملات التوعية الصادرة عن وزارة الإعلام بالتعاون مع الشركاء الدوليين عبر منصاتها وشاشاتها، دعمًا للجهود الرامية إلى الحد من الأخبار الزائفة وتعزيز ثقافة التحقق والمسؤولية الإعلامية.