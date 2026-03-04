الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الشائعات في زمن الحرب.. وزير الإعلام يحذّر من انتشار الأخبار المضللة وتحرك لرسمي!

2026-03-04 | 13:52
الشائعات في زمن الحرب.. وزير الإعلام يحذّر من انتشار الأخبار المضللة وتحرك لرسمي!
الشائعات في زمن الحرب.. وزير الإعلام يحذّر من انتشار الأخبار المضللة وتحرك لرسمي!

دعا وزير الإعلام بول مرقص اللبنانيين ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة في التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

 

وفي بيان صادر عنه، أشار مرقص إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تنامي التحذيرات المضللة والصور والأخبار المفبركة، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات أمنية وإنسانية وضغوطًا نفسية كبيرة على المواطنين.

 

وشدد على ضرورة التنبه لعدم الانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير المؤكدة، لا سيما تلك التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي من دون الاستناد إلى مصادر واضحة وموثوقة، مؤكدًا أن المعلومات المضللة لا تكتفي بتشويه الوقائع، بل تسهم أيضًا في نشر القلق وإرباك المواطنين وإضعاف التماسك الاجتماعي في لحظة تتطلب أعلى درجات الوعي.

 

وأكد مرقص أن التدقيق في المعلومات قبل نشرها والرجوع إلى البيانات الرسمية والجهات المختصة يشكلان واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الكلمة مسؤولية والخبر أمانة، وأن أي تهاون في تحري الحقيقة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العام.

 

وفي هذا الإطار، أعلن أن وزارة الإعلام باشرت، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تفعيل قسم التدقيق الإعلامي (Fact Check) في الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى إعداد حملات توعية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

ولفت إلى أن هذه الحملات تُبث عبر وسائل الإعلام المرئية، ومن بينها "تلفزيون لبنان" الذي بدأ عرضها بالفعل.

 

وطلب مرقص من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة نشر حملات التوعية الصادرة عن وزارة الإعلام بالتعاون مع الشركاء الدوليين عبر منصاتها وشاشاتها، دعمًا للجهود الرامية إلى الحد من الأخبار الزائفة وتعزيز ثقافة التحقق والمسؤولية الإعلامية.

