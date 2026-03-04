الأخبار
محليات

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: وافقنا على الحل الدبلوماسي واعتبرناها فرصة الدولة لتحمل مسؤوليتها لكن قلنا مراراً "إن للصبر حدود"

2026-03-04 | 13:54
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: وافقنا على الحل الدبلوماسي واعتبرناها فرصة الدولة لتحمل مسؤوليتها لكن قلنا مراراً "إن للصبر حدود"
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: وافقنا على الحل الدبلوماسي واعتبرناها فرصة الدولة لتحمل مسؤوليتها لكن قلنا مراراً "إن للصبر حدود"
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: وافقنا على الحل الدبلوماسي واعتبرناها فرصة الدولة لتحمل مسؤوليتها لكن قلنا مراراً "إن للصبر حدود"

محليات

العام

الشيخ

قاسم:

وافقنا

الدبلوماسي

واعتبرناها

الدولة

لتحمل

مسؤوليتها

مراراً

للصبر

حدود"

Aljadeed
بالفيديو.. غارة عنيفة على الليلكي
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنى في منطقة الليلكي في الضاحية

