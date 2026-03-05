سيناريو الإطباق الكبير على "حزب الله" ولبنان!(نداء الوطن)

كشفت معلومات دبلوماسية خاصة بـ «نداء الوطن» أن التحرك البري المرتقب لن يكون عملية محدودة الأهداف كما يُسوَّق له، بل خطوة مدروسة ضمن تصور عملياتي أوسع يرمي إلى إعادة رسم التوازنات الميدانية في وشرقه دفعة واحدة. ووفق هذه المعلومات، فإن تقدمًا بريًا بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترًا، يشمل مدينة صور وقضاءها وصولًا إلى خط القاسمية، سيتزامن مع تحرك آخر ينطلق من سفوح جبل الشيخ نزولًا باتجاه وراشيا، في عملية متوازية الهدف منها إحداث فصل جغرافي وميداني بين الجنوب والبقاع.