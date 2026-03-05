الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلاً لسكان جنوب لبنان في منشور على منصة إكس، دعا فيه سكان جنوب الليطاني بمواصلة الانتقال فورًا إلى شمال النهر، والإنذار يشمل أيضًا سكان مدينتي صور وبنت جبيل.



وأوضح أدرعي أن التحذير يشمل جميع السكان في المناطق المذكورة، محذّراً من أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر أو منشآت أو وسائل قتالية تابعة لـحزب الله يعرّض حياته للخطر.



وأضاف أن أي منزل يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل حزب الله قد يكون عرضة للاستهداف.

