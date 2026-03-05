حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي.. بيان وزارة الصحة

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى منتصف ليل الأربعاء 4 آذار ارتفعت إلى 77 شهيدا و527 جريحا.



​وفي الساعات ، استقبلت المستشفيات المزيد من الاصابات وسيتم تحديث الاعداد تباعا.