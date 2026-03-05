عاجل
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
2026-03-04
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
محليات
القناة 12: أوامر الإخلاء في لبنان تهدف الى الضغط على الحكومة
2026-03-05 | 11:32
A-
A+
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش هاجم 40 هدفا في لبنان منذ الصباح
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو أغار على 14 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان
القناة 12 الاسرائيلية: سلاح الجوّ بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
محليات
أوامر
الإخلاء
لبنان
الضغط
الحكومة
القناة 12: اعتراض مسيرتين في الجليل الغربي بواسطة منظومة القبة الحديدية عقب تفعيل الإنذار الأخير
🔴 وزارة الصحة: شهيدان وجريحة إثر غارة البداوي في طرابلس
04:14
04:14
03:58
03:58
03:56
03:56
محليات
04:14
فن
04:10
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض
فن
04:06
سلاف فواخرجي للبنانيين: بيوت لبنان وسوريا فداكم… سامحوني على عجزي
04:14
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
الغارة على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
03:56
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03:48
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب
03:43
مراسلة الجديد: غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية
03:40
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
05:52
غارات عنيفة على صور يوم أمس.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
05:41
تيمور جنبلاط: نؤكد أهمية الدعم المعنوي والسياسي للجيش وتطبيق اتفاق الطائف
2026-03-05
الحجّار: لتنظيم إيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
18:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
17:22
في الضاحية والبقاع موجة غارات عنيفة.. تابعوا البث المباشر
16:05
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:39
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026
12:52
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-04
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
