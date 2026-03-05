الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

🚨 حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة

2026-03-05 | 15:02
🚨 حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة
🚨 حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة
🚨 حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليات الجيش الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة

محليات

الله:

استهدفنا

تجمّعًا

لآليات

الجيش

الإسرائيلي

الموقع

المُستحدث

مركبا

للمرّة

الثانية

بصلية

صاروخيّة

مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة ميفدون في قضاء النبطية
بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الجمعة

رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختر هذه الحرب
04:20
04:20
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
04:14
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
03:58
الغارة على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
03:56
03:56
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03:48
03:48
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب
03:43
03:43
