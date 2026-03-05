عاجل
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
2026-03-04
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
محليات
🚨 غارة رابعة تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية
2026-03-05 | 17:46
A-
A+
🚨 غارة رابعة تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية
مقالات ذات صلة
🚨 غارة عاشرة تستهدف الضاحية الجنوبية
🚨 مراسل الجديد: غارة تاسعة تستهدف حارة حريك الضاحية الجنوبية
🚨 غارة ثامنة تستهدف الضاحية الجنوبية
🚨 غارة رابعة تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية
محليات
رابعة
تستهدف
البراجنة
الضاحية
الجنوبية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارات تستهدف كفررمان والكفور وحاروف وكونين جنوب لبنان
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت بالجليل الأعلى عقب رصد صواريخ من لبنان
اقرأ ايضا في محليات
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
يحدث الآن
محليات
04:20
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
فن
04:16
هيفاء وهبي برسالة مؤثرة للبنان: الله يحمي بلدي وكل البلاد العربية
محليات
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
اخترنا لك
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:20
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
الغارة على الضاحية استهدفت منطقة الجاموس
03:56
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
03:48
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب
03:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-03-02
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت: لا مبرر للمقامرة باستقرار البلد ومستقبله
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
2026-01-11
تحرك فرنسي سعودي تجاه لبنان.. دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل (الأنباء الإلكترونية)
2025-12-11
وفد نقابة الصحافة يلتقي الرئيس بري في هذه الاثناء
2026-02-28
كلمة لخامنئي.. ثم حُذف الخبر!
05:16
عدنان أبو الشامات يعتذر من أناهيد فياض بعد الكشف عن معلومات خاطئة تخص سبب وفاة ابنها
بالفيديو
بالفيديو
18:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
17:22
في الضاحية والبقاع موجة غارات عنيفة.. تابعوا البث المباشر
16:05
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:39
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026
12:52
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-04
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026