القيادة الوسطى الأميركية: استهداف وتدمير حاملة طائرات مسيّرة إيرانية

عاجل
مراسلة الجديد: الغارة استهدفت محيط ملعب الراية في الضاحية
مراسلة الجديد: الغارة استهدفت محيط ملعب الراية في الضاحية
مراسلة الجديد: غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسلة الجديد: غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على صيدا
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على صيدا
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
AlJadeedTv
الجنوب
17 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

القيادة الوسطى الأميركية: استهداف وتدمير حاملة طائرات مسيّرة إيرانية

2026-03-05 | 20:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القيادة الوسطى الأميركية: استهداف وتدمير حاملة طائرات مسيّرة إيرانية
القيادة الوسطى الأميركية: استهداف وتدمير حاملة طائرات مسيّرة إيرانية
مقالات ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: استهداف وتدمير حاملة طائرات مسيّرة إيرانية

محليات

الوسطى

الأميركية:

استهداف

وتدمير

حاملة

طائرات

مسيّرة

إيرانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
🚨 الغارة الـ11 إستهدفت اوتوستراد السيد هادي مقابل بن عدنان - حارة حريك
🚨 غارة عاشرة تستهدف الضاحية الجنوبية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسلة الجديد: الغارة استهدفت محيط ملعب الراية في الضاحية
04:25
مراسلة الجديد: غارة ثانية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
04:24
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على صيدا
04:23
رئيس الحكومة نواف سلام: لم نختار هذه الحرب
04:20
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
04:14
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
03:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026