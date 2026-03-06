بعد ليالي التصعيد والقصف.. سلام يلتقي سفراء الدول في السراي

يعقد نواف سلام عند الساعة 11:00 قبل ظهر لقاءً مع سفراء والأجنبية المعتمدين في ، في السراي الحكومي، في حضور والمغتربين رجّي ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين

