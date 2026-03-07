عاجل
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
6 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
13 o
AlJadeedTv
متن
13 o
محليات

حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

2026-03-07 | 08:57
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

🚨حزب الله: بعد قليل تفاصيل ما جرى في بلدة النبي شيت
غارة إسرائيلية على محيط بلدة الخريبة في البقاع

حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
12:52
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
12:50
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
12:09
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة
12:07
