متري للجديد: توريط لبنان في الحرب غيّر من إمكانية الجيش أن يتابع عمله وفق الخطة التي وضعها على خمس مراحل

نائب رئيس الحكومة طارق متري: الجيش اللبناني جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي