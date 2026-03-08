عاجل
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
الاسعاف الاسرائيلي: إصابة امرأة في ريشون لتسيون
الاسعاف الاسرائيلي: إصابة امرأة في ريشون لتسيون
بالفيديو.. سماء تل ابيب بعد اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية
بالصورة.. صاروخ لم ينفجر في فندق رمادا
الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيرات التي أطلقت باتجاه المملكة (فيديو)
النبي شيت.. في اليوم التالي (فيديو)
أمطار سوداء على طهران! (فيديو)
مراسل الجديد: رصد توغل قوة إسرائيلية من بلدة عديسة باتجاه أطراف بلدة الطيبة
2026-03-08 | 18:10
مراسل الجديد: رصد توغل قوة إسرائيلية من بلدة عديسة باتجاه أطراف بلدة الطيبة
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
مراسل الجديد: قوة إسرائيلية توغلت من تلة الحمامص باتجاه وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
مراسل الجديد: رصد توغل قوة إسرائيلية من بلدة عديسة باتجاه أطراف بلدة الطيبة
🚨 حزب الله: استهدفنا مدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بعد انذارها بسرب من المسيرات الانقضاضية
🚨 الجيش الإسرائيلي يجدد انذاره لسكان جنوب الليطاني
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
الاسعاف الاسرائيلي: إصابة امرأة في ريشون لتسيون
بالفيديو.. سماء تل ابيب بعد اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان
حزب الله: رصدنا تسلّل نحو 15 مروحيّة اسرائيلية من الاتّجاه السوري
حزب الله: نتصدى لمروحيات وإنزال إسرائيلي في شرق بعلبك
سلام: لا يمكننا الحديث عن مبادرة ولكن هناك افكار مطروحة خصوصا من الجانب الفرنسي
"الأمن" يتصدر لقاءات الرئيس عون في بعبدا
تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني: انتخاب مجتبى خامنئي فجر جديد وبداية مرحلة جديدة في الجمهورية الإسلامية
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
"خليّة تُحرّك من لبنان".. ماذا زعم أدرعي؟
عن زيارة سوريا واللقاءات مع "حزب الله".. ماذا قال الحريري؟
غارة اسرائيلية على مدينة صور
مقدمة النشرة المسائية 08-03-2026
من الميدان.. شبكة مراسلي الجديد يواكبون آخر المستجدات
بالخرائط - أبرز التطورات الميدانية مباشرةً مع مراسل الجديد
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
لحظة بلحظة.. مراسلو الجديد يواكبون المستجدات الأمنية والميدانية من كل لبنان
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
بلدة جنوبية تُقصف لأول مرة.. والأهالي: لا يوجد راجمة صواريخ!
بلدة جنوبية تُقصف لأول مرة.. والأهالي: لا يوجد راجمة صواريخ!
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
