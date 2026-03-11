عاجل
مراسل الجديد: استهداف المبنى المهدد بالاخلاء في بلدة قصرنبا غربي بعلبك
مراسل الجديد: استهداف المبنى المهدد بالاخلاء في بلدة قصرنبا غربي بعلبك
مراسل الجديد: غارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل
مراسل الجديد: غارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل
الجيش اللبناني يعمل على إخلاء منطقة الرملة البيضاء بعد أن تبين أن هناك صاروخًا غير منفجر مكان وقوع الغارة
الجيش اللبناني يعمل على إخلاء منطقة الرملة البيضاء بعد أن تبين أن هناك صاروخًا غير منفجر مكان وقوع الغارة
تسجيل الدخول
المشهد من عرمون بعد الغارات الإسرائيلية (شاهد الفيديو)
بالصورة.. الشقة المستهدفة في عرمون
اثار الصاروخ على كورنيش الرملة البيضاء (شاهد الفيديو)
فيديو اخر من الرملة البيضاء
بالفيديو.. استهداف عند كورنيش الرملة البيضاء
مصادر رسمية لبنانية لـ"الجديد": لم يتلق لبنان اي رسائل خارجية تحمل تهديداً إسرائيلياً مباشراً باستهداف المرافق العامة ويقتصر الامر على التصعيد المعلن
مصادر رسمية لبنانية لـ"الجديد": لم يتلق لبنان اي رسائل خارجية تحمل تهديداً إسرائيلياً مباشراً باستهداف المرافق العامة ويقتصر الامر على التصعيد المعلن
🔵 مصادر في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"الجديد" : حركة الملاحة في المطار لم تتوقف وشركة MEA لم تُلغِ أي رحلة من جدول رحلاتها المعلن
مصادر سياسية للجديد: لا مظلة دولية للبنان حالياً ولا تجاوب مع أي من الطروح باستثناء تحييد مؤقت للمرافق العامة والبنى التحتية في العاصمة بيروت دون أية ضمانات في المناطق الأخرى
معلومات الجديد: وصلت تطمينات دولية لرئيس الجمهورية بعدم قصف المرافق العامة وعلى رأسها المطار والمرفأ
مصادر رسمية لبنانية لـ"الجديد": لم يتلق لبنان اي رسائل خارجية تحمل تهديداً إسرائيلياً مباشراً باستهداف المرافق العامة ويقتصر الامر على التصعيد المعلن
