بالأسماء.. الجديد تكشف اعضاء الوفد التفاوضي الى قبرص

افادت معلومات "الجديد" ان "الوفد اللبناني إلى قبرص تحضيرًا لاحتمال التفاوض مع يضم بول وأمين عام عبد الستار عيسى وشخصية درزية لم يُحسم اسمها بعد بين حليم أبو فخر الدين وشوقي أبو نصر".