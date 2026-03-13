الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

فرنسا مسؤولة عما يجري في لبنان

2026-03-13 | 09:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فرنسا مسؤولة عما يجري في لبنان
فرنسا مسؤولة عما يجري في لبنان

لفتت رئيسة معهد البحوث والدراسات حول حوض المتوسط والشرق الأوسط، أنييس لوفالوا في حديث لوكالة فرانس برس

 أن باريس وواشنطن تتحمّلان جزءا من المسؤولية عن الوضع الحالي في لبنان ، موضحة انه "من خلال غضّ الطرف أو عدم توفير الوسائل اللازمة لفرض احترام اتفاق وقف اطلاق النار، لم نُتح للدولة اللبنانية الوسائل للمضيّ أبعد في نزع سلاح حزب الله"

وتضيف لوفالوا "كانت الحكومة اللبنانية نفسها قد حذّرت من أن ضربات إسرائيل تُضعفها ولا تمكّنها من استكمال عملية نزع سلاح حزب الله"، وأن الأخير استغل ذلك "ذريعة لعدم تسليم جميع الأسلحة".

ولفتت لوفالوا الى أن الحكومة اللبنانية تدرك وجود "خطر اندلاع حرب أهلية" في حال المواجهة مع الحزب، ومع ذلك طرح رئيس الجمهورية جوزف عون إجراء "مفاوضات مباشرة" مع إسرائيل. أضافت "هذه كرة يجب على فرنسا أن تلتقطها فورا، لأنه سيكون من الضروري وجود وسيط".

واضاف مصدر دبلوماسي غربي للوكالة انه "بعد وقف إطلاق النار، ضاعت فرصة لإجبار حزب الله حقا على نزع سلاحه، كما تطالب بذلك عدة قرارات للأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار".

وقال المصدر أنه كانت لفرنسا إمكانية تعزيز القدرات العسكرية للجيش اللبناني والمطالبة بنزع فعلي لسلاح حزب الله، غير انها فضّلت اعتماد موقف تصالحي، مكتفية بالكلام الجميل من دون المطالبة بإجراءات ملموسة كان يمكن أن تحول دون تدهور الوضع"، مشيرا الى أن الحزب لا يزال يمتلك قدرات عسكرية شمال الليطاني وجنوبه.

فرنسا مسؤولة عما يجري في لبنان

محليات

فرنسا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اقرأ ايضا في محليات

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
19:42

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

19:42

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
19:42
مراسل الجديد: الشرع يزوّد الأميركيين بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحزب تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد الأسد
19:39
مراسل الجديد: تحرّكات الأكراد في غرب إيران أصبحت شبه مؤكدة وهم بانتظار الإمدادات
19:38
مراسل الجديد: ترجيحات بأن مجتبى خامنئي في وضع حرج والخارجية الأميركية كلّفت الاستخبارات بالحصول على معلومات أدق
19:37
مراسل الجديد من واشنطن: الخارجية الأميركية تواصلت مع دول الخليج ووضعتها في صورة استمرار الحرب
19:37
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصلية صاروخية
19:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026