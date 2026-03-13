كلّفه نتنياهو بالملف اللبناني.. من هو "رون ديرمر"؟

أفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن " كلف الوزير السابق رون ديرمر بمسؤولية التعامل مع الملف اللبناني خلال الحرب والتواصل بشأن هذا الموضوع مع .



وفي سياق متصل أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن رئيس كلّف ديرمر مهمة إجراء الاتصالات مع بشأن التطورات المرتبطة بلبنان، إضافة إلى إدارة المفاوضات المحتملة مع في حال انطلقت خلال الأسابيع المقبلة.



يُعدّ رون ديرمر من أقرب الشخصيات السياسية إلى نتنياهو وأكثرها تأثيرًا في دوائر القرار المرتبطة بالعلاقات مع .



شغل سابقا منصب سفير لدى بين عامي 2013 و2021، ولعب دورا بارزا في إدارة العلاقات مع المتعاقبة، كما تولّى لاحقا منصب وزير للشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، وكان من أبرز مهندسي التنسيق السياسي والدبلوماسي مع واشنطن في الملفات الإقليمية الحساسة ما جعله أحد أبرز المكلّفين بمتابعة الملفات التفاوضية المعقّدة، وكان له دور في اتفاق وقف اطلاق النار في عام 2024، فضلاً عن مفاوضات غزة.