الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

استهداف أمني عبر الإنترنت؟.. الأمن العام: احذروا هذا الحساب المشبوه!

2026-05-26 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
استهداف أمني عبر الإنترنت؟.. الأمن العام: احذروا هذا الحساب المشبوه!
استهداف أمني عبر الإنترنت؟.. الأمن العام: احذروا هذا الحساب المشبوه!

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنه، في إطار الرصد والمتابعة المستمرة للأنشطة الإلكترونية المشبوهة، تبيّن وجود حساب على موقع "فيسبوك" يحمل اسم "AURORA CONSULTING FIRM" يقوم بنشر إعلانات ممولة تستهدف أشخاصًا من ذوي الخلفيات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى المهتمين بمجالات البحث الاستقصائي والتحليل الأمني.

وقد أظهرت المتابعة أن الحساب المذكور يدعو الراغبين إلى التسجيل عبر نموذج إلكتروني لجمع بيانات شخصية ومعلومات حساسة، كما يتضمن إشارات إلى آليات دفع باستخدام العملات الرقمية، ويطلب من المتقدمين تحميل ملفات أو مستندات خارجية بحجة الاطلاع على تفاصيل العمل. كما تبين أن الصفحة لا تحتوي على أي محتوى فعلي أو معلومات موثوقة تعكس طبيعة الجهة المشغلة لها أو نشاطها الحقيقي.

لذلك، تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين من التفاعل مع هذه الصفحة أو الاستجابة للإعلانات الصادرة عنها أو الضغط على الروابط المرتبطة بها، لما قد يشكله ذلك من خطر على أمن بياناتهم الشخصية وخصوصية معلوماتهم.

وتدعو المديرية إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي عروض أو إعلانات إلكترونية مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي نشاط مماثل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على السلامة الرقمية والأمن المعلوماتي للجميع".
 
مقالات ذات صلة
استهداف أمني عبر الإنترنت؟.. الأمن العام: احذروا هذا الحساب المشبوه!

محليات

لبنان

الأمن العام اللبناني

فايسبوك

حسابات وهمية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: مسيرة تستهدف محمية رأس العين بالقرب من مركز الجيش في قضاء صور
صيغة "مطاطة" تنتظر لبنان قد تستغلها إسرائيل (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بالأسلحة الصاروخية والاشتباك المباشر.. الحزب يعلن
05:29
مراسل الجديد: 3 غارات استهدفت صريفا في قضاء صور
05:25
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدينة النبطية
05:21
الجيش اللبناني: توقيف عدد من المتورطين في إشكال بلدة مغدوشة وضبط مسدس وذخائر
05:11
عن إشكال مغدوشة.. بيان للجيش
04:52
حزب الله: تصدّينا لقوّة إسرائيليّة مركّبة تقدّمت باتّجاه زوطر الشرقيّة قضاء النبطية بالأسلحة وبالاشتباك المباشر
04:51
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026