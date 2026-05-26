بالأسلحة الصاروخية والاشتباك المباشر.. الحزب يعلن

أصدر بيانًا جاء فيه:







"دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في وأسفرت عن ارتقاء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، تصدّى مجاهدو الإسلاميّة فجر الثلاثاء 26-05-2026 لقوّة إسرائيليّة مركّبة تقدّمت باتّجاه الشرقيّة بعد غارات حربيّة وقصف مدفعيّ عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة وبالاشتباك المباشر. وعند السّاعة 08:45 تمّ تدمير دبّابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وما زالت الاشتباكات مستمرّة.