الكتائب لنعيم قاسم: الأجدى سحب وزرائكم من الحكومة

3- يشدّد المكتب السياسي على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية.كما يدعو أصدقاء من الأشقاء العرب والدول الغربية إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة.4- توقف المكتب السياسي عند التي وجّهها وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى لحزب نعيم قاسم ورئيس وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي.ان حزب الكتائب يعتبر أنّ ما حصل يثبت مجدداً أنّ إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين. ويضع حزب الكتائب كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع في سياق الإصرار الايراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء الى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشة.