الكتائب لنعيم قاسم: الأجدى سحب وزرائكم من الحكومة

3- يشدّد المكتب السياسي على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي
المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية
بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية.
كما يدعو أصدقاء لبنان
من الأشقاء العرب والدول الغربية إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة الجيش اللبناني
لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة.
4- توقف المكتب السياسي عند الرسالة
التي وجّهها وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى الأمين العام
لحزب الله
نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري
وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي.
ان حزب الكتائب يعتبر أنّ ما حصل يثبت مجدداً أنّ إيران تتعامل مع لبنان كساحة، ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين. ويضع حزب الكتائب كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع في سياق الإصرار الايراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء الى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشة.