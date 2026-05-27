بري يخشى "جرف الجنوب".. ويلتزم الصمت! (المدن)

وبحسب الصحيفة، "لا يعوّل المفاوضات المباشرة مع واشنطن. فنصيحته باللجوء إلى مفاوضات غير مباشرة لم يؤخذ بها، وبالرغم من ذلك التزم الصمت حيال ما تشهده واشنطن، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذه المفاوضات لن تجدي نفعًا، وأن ذهب إليها خاليًا من أوراق قوته".وتابعت: "قد صعّبت العقوبات الوضع الداخلي. فبري، الذي مرّر مقررات ولم يعترض وزراؤه على القرارات المتعلقة بالمقاومة، عمّم على وزرائه ونوابه عدم التطرق إلى موضوع المفاوضات المباشرة رغم معارضته لها من حيث المبدأ. وهو يعتبر ضمنًا أن هذه المفاوضات لم تؤدِّ إلى نتيجة، ولم تحقق وقف الحرب الذي وُعد به، وأن مسار إسلام آباد هو الذي قد يمنح لبنان وقفًا شاملًا للحرب".ووفقاً للصحيفة، "أما رئيس الجمهورية، فاستمر في عتبه على الثنائي. وبات بري يقاطع بعبدا، حيث غاب اللقاء الأسبوعي بين الرئيسين، كما أنه لا يلاقي رئيس الجمهورية في الضغط على من أجل الالتزام بوقف النار. علمًا أن بري، عندما أبلغته بعبدا بالاتفاق على وقف النار في واشنطن وطلبت منه التزامًا من حزب ، كان جوابه: "أعطوني وقف النار واتركوا الحزب عليّ". لكن الآمال خابت، وفشل وقف النار في جولتين متتاليتين، فيما استمر لبنان في التفاوض".