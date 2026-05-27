الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بري يخشى "جرف الجنوب".. ويلتزم الصمت! (المدن)

2026-05-27 | 01:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يخشى &quot;جرف الجنوب&quot;.. ويلتزم الصمت! (المدن)
بري يخشى "جرف الجنوب".. ويلتزم الصمت! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن الخشية التي عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، هي من أن "يُجرف الجنوب" بكامله قبل إعلان النيات بين إيران وواشنطن، وبري أيضاً الذي يلتزم الصمت، وقد فاجأته العقوبات الأميركية، كيف يُطلب منه محاورة حزب الله فيما تُعاقَب أدواته في الحوار؟".

وبحسب الصحيفة، "لا يعوّل بري على المفاوضات المباشرة مع واشنطن. فنصيحته باللجوء إلى مفاوضات غير مباشرة لم يؤخذ بها، وبالرغم من ذلك التزم الصمت حيال ما تشهده واشنطن، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذه المفاوضات لن تجدي نفعًا، وأن لبنان ذهب إليها خاليًا من أوراق قوته".

وتابعت: "قد صعّبت العقوبات الوضع الداخلي. فبري، الذي مرّر مقررات مجلس الوزراء ولم يعترض وزراؤه على القرارات المتعلقة بالمقاومة، عمّم على وزرائه ونوابه عدم التطرق إلى موضوع المفاوضات المباشرة رغم معارضته لها من حيث المبدأ. وهو يعتبر ضمنًا أن هذه المفاوضات لم تؤدِّ إلى نتيجة، ولم تحقق وقف الحرب الذي وُعد به، وأن مسار إسلام آباد هو الذي قد يمنح لبنان وقفًا شاملًا للحرب".

ووفقاً للصحيفة، "أما رئيس الجمهورية، فاستمر في عتبه على الثنائي. وبات بري يقاطع بعبدا، حيث غاب اللقاء الأسبوعي بين الرئيسين، كما أنه لا يلاقي رئيس الجمهورية في الضغط على حزب الله من أجل الالتزام بوقف النار. علمًا أن بري، عندما أبلغته بعبدا بالاتفاق على وقف النار في واشنطن وطلبت منه التزامًا من حزب الله، كان جوابه: "أعطوني وقف النار واتركوا الحزب عليّ". لكن الآمال خابت، وفشل وقف النار في جولتين متتاليتين، فيما استمر لبنان في التفاوض".
 
 
 
مقالات ذات صلة
بري يخشى "جرف الجنوب".. ويلتزم الصمت! (المدن)

محليات

نبيه بري

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخطيب في عيد الاضحى: الحرب على ايران ولبنان فشلت في تحقيق أهدافها
الرئيس سلام مهنئاً بعيد الأضحى: يبقى العيد مناسبة للتمسّك بالأمل والثقة بقدرتنا على تحقيق هدفنا ببناء دولة قوية وعادلة للنهوض بلبنان

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: غارة استهدفت جرود الشربين شمالي مدينة الهرمل
06:58
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان: كفرحونة وعرمتى ومليخ وجرجوع وحومين الفوقا
06:50
مراسل الجديد: غارتان استهدفتا جرود بوداي غرب مدينة بعلبك
06:29
تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك
06:21
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند المجمع الثقافي في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة
05:52
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة القليلة في قضاء صور
05:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026