​بالفيديو - في صيدا.. غارة على شقة سكنية فجرًا

أفاد مراسل “الجديد” بأن استهدف، قرابة الساعة الثانية فجر ، شقة سكنية في “بناية الجزائر” بمدينة ، ما أدى إلى سقوط عدد من والجرحى.



وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، إلى جانب القوى الأمنية، حيث عملت على إجلاء عدد من سكان المبنى وانتشال الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



كما تسببت الغارة بأضرار جسيمة في المبنى المستهدف، لا سيما أنه من الأبنية القديمة، إضافة إلى أضرار في المباني والممتلكات المحيطة بمكان الاستهداف.