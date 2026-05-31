مراسل الجديد ينقل المشهد من تخوم بلدة دبّين في قضاء مرجعيون (فيديو)

ورد اتصال من الجيش الإسرائيلي إلى مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة سحمر يطلب فيه إخلاء بلدة سحمر قضاء البقاع الغربي من جميع سكانها إلى شمال سد القرعون.

