المسار العسكريّ هو المدخل للترتيبات السياسية (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

جهدت لتأجيل الإجتماع الأول للمسار التفاوضي العسكري مع . خلال الإجتماع الذي سادته الأجواء السلبية والمشحونة في بعض الأحيان، تبين بوضوح للجانب اللبناني، أنّ الوفد انتهج سلوكاً سلبياً وغير متعاون، ما دفع لاستنتاج واضح، بأنّ الوفد الإسرائيلي حضر مرغماً وتحت الضغط الأميركي. وخلال الجلسة ، بدا الوفد العسكري الإسرائيلي سلبياً إلى أقصى الحدود،ورفض البحث في أي وقف جدّي لإطلاق النار،وركّز بشكل أساسي على أولوية نزع سلاح " "، مع انتقادات حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش. وكان واضحاً أنّ الفريق العسكري الإسرائيلي لا يريد التعاون ولن يريد أن يقدّم شيئاً، ولذلك كان يسعى للتهرّب ورمي الملفات على الجولة التفاوضية الديبلوماسية المقبلة،وهو ما يعني أنّ البركان الحاصل في الجنوب سيشتعل أكثر في الأيام وربما الأسابيع المقبلة.