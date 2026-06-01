عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 4 صواريخ أُطلقت من لبنان في أجواء مدينة كرمئيل بالجليل الأسفل شمالي إسرائيل
بيان باكستاني أوروبي: نشدد على الالتزام بحل تفاوضي لجميع القضايا العالقة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز
رئاسة الجمهورية: برنامج أعمال العقد الاستثنائي يُحدد بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون دعا مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 تشرين الاول 2026 ضمناً
2026

محليات

عن الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.. بيان لوزيرة التربية

2026-06-01 | 06:57
views
مشاهدات عالية
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم الآتي:

عطفا على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 22/5/2026 والقاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى وضع أحكام خاصة تتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وفاقا لتدابير إستثنائية، تفرضها مقتضيات العدالة التربوية وتراعي المرونة والفوارق في أوضاع التلامذة، وتؤمن في الوقت نفسه حسن سير الامتحانات والحفاظ على مستواها وصدقيتها، وذلك من خلال إعتماد ثلاث دورات متتالية مما يتيح إستيعاب مختلف الظروف التي تحول دون مشاركة بعض المرشحين في مواعيد محددة، ما يضمن شمول المرشحين كافة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانصاف والمساواة، ومن أجل إعطاء فرصة حقيقية متساوية للطلاب والطالبات على الأراضي اللبنانية كافة للتحضير لتلك الامتحانات كل بحسب ظروفه. وحفاظا على هذا الحق، وعلى حرية الطلاب والطالبات في انتقاء الدورة التي يريدون التقدم إليها لإجراء الامتحانات، سواء الدورة الأولى أو الدورة الثانية، كل بحسب ظروفه واستعداده.

يهم وزيرة التربية أن تؤكد، على جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة واعضاء الجسم التربوي على اختلاف ادوارهم، الامتناع التام عن ممارسة أي ضغط على الطلاب والطالبات او السماح بحصوله، يؤثر على عملية اختيارهم، واعطائهم المساحة الكاملة والدعم المعرفي والنفسي لتمكين الطلاب والطالبات من اتخاذ القرار بالتقدم إما للدورة الأولى أو الثانية. وهي تلفت نظر الطلاب والطالبات والأهل، أنها وضعت في خدمتهم الخط الساخن للوزارة على الرقم: 01-772288 للتبليغ عن أي مخالفة لهذا التعميم سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة، وتلتزم وزيرة التربية بملاحقة ومحاسبة كل إداري أو تربوي يخالف ما ورد أعلاه تحت أي سبب كان.

وتطمئن الوزيرة الطلاب والطالبات أن حقوقهم محفوظة بالكامل وفاقا للمرسوم الناظم لهذه الامتحانات وإن أي طالب يتغيب عن الدورة الاولى لأي سبب كان حتى لو تم تسجيله فيها من جانب ادارة مدرسته أو ثانويته، يحتفظ بحقه الكامل بالتقدم الى الدورة الثانية وفي حال لم يحالفه الحظ فيها يستطيع الترشح للدورة الثالثة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

كما تؤكد الوزيرة أن الدورات الثلاث ستجرى وفاقا لمعايير موحدة تضمن العدالة والشفافية لجميع المرشحين مع الحفاظ على مبدأ الجودة والصدقية.
 
 
 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 7 بلدات في قضائي صيدا والنبطية

اقرأ ايضا في محليات

الحجار يتابع أوضاع المحافظات وحركة النزوح
09:13

الحجار يتابع أوضاع المحافظات وحركة النزوح

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، خصص للاطلاع على الأوضاع في مختلف المحافظات في ضوء التطورات الأخيرة وما رافقها من حركة نزوح، لاسيما من الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستمع الوزير الحجار من المحافظين إلى عرض مفصل لواقع محافظاتهم، والتدابير المتخذة والتحديات التي تواجههم، كما اطلع على حاجاتهم ومتطلباتهم لضمان الجهوزية اللازمة.
وأكد الوزير الحجار خلال الاجتماع أهمية التنسيق الدائم بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية وغرف العمليات المختصة ووحدة ادارة الكوارث في السرايا الحكومية، وضرورة متابعة الأوضاع الميدانية بشكل متواصل، بما يساهم في سرعة الاستجابة لأي طارئ.

رئاسة الجمهورية: برنامج أعمال العقد الاستثنائي يُحدد بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال اليه لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية
09:30
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون دعا مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 تشرين الاول 2026 ضمناً
09:29
الحجار يتابع أوضاع المحافظات وحركة النزوح
09:13
مراسل الجديد: غارة تستهدف مدينة النبطية
09:12
وزير الإعلام بول مرقص للجديد: المطلب اللبناني الأساسي هو وقف إطلاق النار
09:01
مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات بين لبنان واسرائيل غداً ستبدأ عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت واشنطن أي 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت
08:56
