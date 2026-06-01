الخارجية الباكستانية: عراقجي أعرب عن قلقه إزاء التطورات وانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والهجوم المحتمل على بيروت
الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى اتصالات مع قائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان
مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية: لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود
بشأن لبنان.. أفكار فرنسية تزاحم "الأميركية" (التفاصيل في النشرة المسائية)
4 آب "الحقيقة الضائعة"
2026

محليات

عن الوجود الاسرائيلي في قلعة الشقيف.. "حزب الله": المشاهد المصورة قادمة!

2026-06-01 | 08:51
عن الوجود الاسرائيلي في قلعة الشقيف.. &quot;حزب الله&quot;: المشاهد المصورة قادمة!
عن الوجود الاسرائيلي في قلعة الشقيف.. "حزب الله": المشاهد المصورة قادمة!

صدر عن "حزب الله" البيان التالي:

مع التّأثير السّلبي الكبير الّذي تسبّبت به المواد المصوّرة التي تبثّها المقاومة الإسلاميّة لعمليّاتها ضدّ قوات جيش العدوّ الإسرائيليّ في وعي المستوطنين داخل كيان الاحتلال، سعى جيش العدوّ جاهدًا للحصول على صورة يروّج لها على أنّها انتصار ساحق، علّه يسكّن من خلالها روع مستوطني الشّمال، فكان الهدف هو قلعة الشّقيف التّاريخية في جنوب لبنان والتي تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة حوالي 4 كلم فقط.

على مدى أكثر من 5 أيام، شنّ العدوّ الإسرائيليّ سلسلة من الاعتداءات الجويّة العنيفة والقصف المدفعيّ الكثيف على بلدة يحمر الشّقيف والقرى المحيطة بهدف السّيطرة عليها واحتلال قلعة الشّقيف، وما إن تقدّم باتّجاه أطراف البلدة الجنوبية حتّى واجه مقاومة بطوليّة وشرسة ونيران كثيفة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة منعته من تحقيق هدفه، فاكتفى بالّلجوء إلى أطراف البلدة الشرقيّة ذات التّضاريس الوعرة. غروب يوم السّبت 30/05/2026 تسلّلت مجموعة مشاة إسرائيليّة تحت غطاء دخانيّ كثيف من الجهة الشرقيّة لقلعة الشّقيف حيث المسارات غير المرئيّة، ووصلت إلى القلعة والتقطت مجموعة من الصّور الفوتوغرافيّة الّتي سارع العدوّ إلى توزيعها صباح الأحد والتّرويج بأنّه احتلّ القلعة، علمًا أنّ القلعة كانت خالية من أيّ وجود عسكريّ للمقاومة.

يجد العدو منذ فجر أمس وحتى ساعة إصدار هذا البيان صعوبة كبيرة في تثبيت قوّاته في محيط القلعة، حيث تتواجد هذه القوّات قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. تخوض المقاومة الإسلاميّة معركة استنزاف ضدّ قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ المتواجدة في المنطقة، والمشاهد المصوّرة القادمة ستثبت ذلك.
عن الوجود الاسرائيلي في قلعة الشقيف.. "حزب الله": المشاهد المصورة قادمة!

مراسل الجديد في واشنطن: المفاوضات بين لبنان واسرائيل غداً ستبدأ عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت واشنطن أي 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت
بالفيديو - مراسل الجديد يوثّق التفجير في دبين

"حزب الله مستعد للالتزام بوقف نار شامل".. مستشار بري في مواقف جديدة لـ "أكسيوس"
"حزب الله مستعد للالتزام بوقف نار شامل".. مستشار بري في مواقف جديدة لـ "أكسيوس"

قال المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حمدان، لموقع أكسيوس، أن "الرئيس بري أبلغ إدارة ترامب استعداد حزب الله لوقف إطلاق نار كامل وفوري مع إسرائيل، وتعهد بضمان تنفيذه".

الوكالة الوطنية: شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
"حزب الله مستعد للالتزام بوقف نار شامل".. مستشار بري في مواقف جديدة لـ "أكسيوس"
مستشار الرئيس بري لـ "أكسيوس": رئيس المجلس النيابي لديه قناة اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم
المستشار الإعلامي للرئيس بري لـ "أكسيوس": إدارة ترامب اقترحت وقفاً جزئياً لإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي سيُلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف بيروت
المستشار الإعلامي للرئيس بري لـ "أكسيوس": اتصلت بالسفير الأميركي ميشال عيسى وأبلغته نيابةً عن بري استعداد حزب الله للالتزام التام بوقف نار شامل ونحن على استعداد لضمانه
جنبلاط: الاساس هو الوحدة الداخلية سلماً ام حرباً نظراً الى ان امكانية الوصول الى وقف اطلاق النار بعيدة كثيراً
