"حزب الله مستعد للالتزام بوقف نار شامل".. مستشار بري في مواقف جديدة لـ "أكسيوس"

قال المستشار الاعلامي لرئيس ، علي حمدان، لموقع أكسيوس، أن "الرئيس بري أبلغ إدارة ترامب استعداد لوقف إطلاق نار كامل وفوري مع ، وتعهد بضمان تنفيذه".

ووفقاً لمصدر مطلع، أبلغ مسؤولون أميركيون، بري، أنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على ذلك.



وأكد مسؤول إسرائيلي أن " أبدى استعداده لوقف إطلاق نار كامل دون المطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري، ولم ترد الأميركية على الفور على طلبات التعليق".



وقال: "اتصلتُ بالسفير الأميركي في ، ميشال عيسى، يوم الأحد، وأبلغته نيابةً عن رئيس البرلمان بري أن حزب مستعد للالتزام التام بوقف إطلاق نار شامل، ونحن على استعداد لضمانه".



وأكد حمدان أن "إدارة ترامب اقترحت خلال عطلة نهاية الأسبوع وقفاً جزئياً لإطلاق النار، يقضي بوقف حزب الله لشن غارات على شمال مقابل إسرائيل بعدم قصف بيروت"، كما أفاد موقع أكسيوس.



ووصف مسؤول أميركي رد بري بأنه "مراوغ ومخيب للآمال".



وقال حمدان: "كان المقترح الذي تلقيناه هو عدم شن حزب الله أي هجمات على شمال إسرائيل، وفي المقابل لن تقصف إسرائيل بيروت، ثم يتوسع وقف إطلاق النار تدريجياً ليشمل مناطق أخرى".



وأضاف: "كان رد رئيس بري: "لماذا وقف جزئي لإطلاق النار؟ فلنطالب بوقف كامل لإطلاق النار".



وبحسب أكسيوس: "اقترح بري وقفاً لإطلاق النار براً وجواً وبحراً، تلتزم إسرائيل بموجبه أيضاً بوقف هدم المنازل في جنوب ".



وادعى حمدان أن "بري لديه اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم".



وقال حمدان: "نحن على ثقة بأن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار، نعتقد أن ذلك سيكون أكثر جدوى، ونعلم أن الوقت ينفذ".