الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إنقطاع الأوكسيجين عن المرضى في صور (فيديو)

2026-06-01 | 12:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنقطاع الأوكسيجين عن المرضى في صور (فيديو)

تسببت الغارة على مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل الى انقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة مما حال دون إمداد المرضى بالأوكسجين وبأضرار جسيمة في المباني والمستشفى لا سيما في غرف العناية المركزة وغرف المرضى ومركز غسيل الكلى وساحة المستشفى

مقالات ذات صلة
إنقطاع الأوكسيجين عن المرضى في صور (فيديو)

محليات

إنقطاع

الأوكسيجين

المرضى

(فيديو)

العودة الى الأعلى
Aljadeed
🔴"أكسيوس" عن مصادر: أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان "فشلت"
🔴 وزارة الصحة: 8 شهداء بينهم 3 سيدات و19 جريحاً بينهم 5 أطفال و6 سيدات حصيلة مجزرة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر الأحد

اقرأ ايضا في محليات

"استهداف قوة إسرائيلية متقدمة في حداثا والتصدي مستمر".. بيان للحزب
17:37

"استهداف قوة إسرائيلية متقدمة في حداثا والتصدي مستمر".. بيان للحزب

صدر عن الاعلام الحربي في حزب الله البيان التالي:

بعد محاولة جيش العدوّ الإسرائيليّ التّقدم باتّجاه بلدة حدّاثا جنوب لبنان للمرّة الثّامنة خلال أسبوعين، وأثناء توغّل قوّة مُدرّعة تُرافقها جرّافة وقوّة مُشاة باتّجاه ملعب البلدة، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:50 من مساء الإثنين 01-06-2026 تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدمّة ما أدّى إلى إعطاب مدرّعتين، وعند السّاعة 23:15 استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وأمطروا القوّة المتقدّمة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة، وما زال التصدي مُستمرًّأ حتّى ساعة صدور هذا البيان.

17:37

"استهداف قوة إسرائيلية متقدمة في حداثا والتصدي مستمر".. بيان للحزب

صدر عن الاعلام الحربي في حزب الله البيان التالي:

بعد محاولة جيش العدوّ الإسرائيليّ التّقدم باتّجاه بلدة حدّاثا جنوب لبنان للمرّة الثّامنة خلال أسبوعين، وأثناء توغّل قوّة مُدرّعة تُرافقها جرّافة وقوّة مُشاة باتّجاه ملعب البلدة، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:50 من مساء الإثنين 01-06-2026 تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدمّة ما أدّى إلى إعطاب مدرّعتين، وعند السّاعة 23:15 استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وأمطروا القوّة المتقدّمة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة، وما زال التصدي مُستمرًّأ حتّى ساعة صدور هذا البيان.

"أي اتفاق سيشمل لبنان".. اتصال بين بري وقاليباف
17:26

"أي اتفاق سيشمل لبنان".. اتصال بين بري وقاليباف

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن أرضهما وعن الأمة الإسلامية، مشددًا على أن العلاقة بين إيران ولبنان علاقة راسخة لا تنفصم، وأن "دمنا ودمكم واحد" .

​وقال قاليباف إن الجهود خلال اليومين الماضيين تركزت على وقف الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أنه في حال استمرار الاعتداءات، فإن إيران لن تكتفي بوقف مسار المفاوضات، بل ستقف في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأضاف أن إيران مصممة على تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في جنوبه. ​وأشار إلى أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيشمل وقف الهجمات على مختلف الجبهات، وخصوصًا في لبنان.

من جهته، أعرب بري عن تقديره لجهود ايران الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن ينسى المواقف الإيجابية التي اتخذتها إيران في هذه المرحلة الحساسة.

17:26

"أي اتفاق سيشمل لبنان".. اتصال بين بري وقاليباف

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن أرضهما وعن الأمة الإسلامية، مشددًا على أن العلاقة بين إيران ولبنان علاقة راسخة لا تنفصم، وأن "دمنا ودمكم واحد" .

​وقال قاليباف إن الجهود خلال اليومين الماضيين تركزت على وقف الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أنه في حال استمرار الاعتداءات، فإن إيران لن تكتفي بوقف مسار المفاوضات، بل ستقف في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأضاف أن إيران مصممة على تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في جنوبه. ​وأشار إلى أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيشمل وقف الهجمات على مختلف الجبهات، وخصوصًا في لبنان.

من جهته، أعرب بري عن تقديره لجهود ايران الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن ينسى المواقف الإيجابية التي اتخذتها إيران في هذه المرحلة الحساسة.

يحدث الآن

اخترنا لك
"استهداف قوة إسرائيلية متقدمة في حداثا والتصدي مستمر".. بيان للحزب
17:37
"أي اتفاق سيشمل لبنان".. اتصال بين بري وقاليباف
17:26
بري لقاليباف: لبنان لن ينسى أبدًا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحساسة
17:10
قاليباف في اتصال مع الرئيس بري: إذا استمرت الجرائم فلن نوقف مسار المفاوضات فحسب بل سنقف أيضًا بوجه اسرائيل
17:09
قاليباف في اتصال مع الرئيس بري: أي اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيشمل وقف الهجمات على جميع الجبهات وخصوصًا لبنان
17:09
يسرائيل هيوم عن مصدر: الجيش لم يتلق حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
16:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026