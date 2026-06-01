4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"أي اتفاق سيشمل لبنان".. اتصال بين بري وقاليباف

2026-06-01 | 17:26
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن أرضهما وعن الأمة الإسلامية، مشددًا على أن العلاقة بين إيران ولبنان علاقة راسخة لا تنفصم، وأن "دمنا ودمكم واحد" .

​وقال قاليباف إن الجهود خلال اليومين الماضيين تركزت على وقف الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أنه في حال استمرار الاعتداءات، فإن إيران لن تكتفي بوقف مسار المفاوضات، بل ستقف في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأضاف أن إيران مصممة على تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في جنوبه. ​وأشار إلى أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة سيشمل وقف الهجمات على مختلف الجبهات، وخصوصًا في لبنان.

من جهته، أعرب بري عن تقديره لجهود ايران الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان لن ينسى المواقف الإيجابية التي اتخذتها إيران في هذه المرحلة الحساسة.

من الضاحية ومحيطها.. كيف يبدو المشهد؟
إتصال وإخلاء.. بيان من بلدية كيفون

اقرأ ايضا في محليات

اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة.. وبري تواصل مع "حزب الله" (اللواء)
00:54

اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة.. وبري تواصل مع "حزب الله" (اللواء)

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، ان "إتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم تهدأ حيث سعى من خلالها الى العمل على وقف اطلاق النار، فهذه المسألة أولوية له وهناك حرص لديه على ان يتم تثبيته فيكون شاملا".

وأفادت هذه المصادر ان "قنوات التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام بقيت قائمة في حين ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل مع حزب الله، واشارت الى العمل على تحييد منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت هو جهد ديبلوماسي مشترك وانه لن يتوقف كي يتم التوصل الى وقف نهائي للحرب ولعل المفاوضات السياسية التي يخوضها الجانب اللبناني مع الجانب الإسرائيلي ستركز على هذه النقطة".

بعد إعلان ترامب.. أسئلة مبهمة والجواب في الساعات المقبلة؟ (الديار)
00:47

بعد إعلان ترامب.. أسئلة مبهمة والجواب في الساعات المقبلة؟ (الديار)

تشير أوساط سياسية بارزة لصحيفة الديار، الى ان "الساعات القليلة المقبلة ستحمل الاجوبة على الكثير من الاسئلة المبهمة في اعلان الرئيس الاميركي الذي لم يحدد اي موعد واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. فهل ستلتزم «اسرائيل» بوقف اطلاق نار شامل دون حق شن ضربات جوية وعمليات اغتيال؟ ماذا عن عمليات الهدم في القرى المحتلة؟ وما هو مصير هذا الاحتلال؟ هل ستبقى «اسرائيل» تحتل تلك المناطق؟ وكيف سيتعامل حزب الله مع بقاء الاحتلال؟ والاهم من ذلك، يبقى السؤال المحوري عن هوية الجهة الضامنة لالتزام اسرائيل بوقف النار؟ ومن سيحدد الخروقات من عدمها؟ وماذا لو تذرعت اسرائيل بحجج واهية لعودة الحرب بوقائع ميدانية غير صحيحة؟".

تصعيد اسرائيل.. تصويب مباشر على المفاوضات! (الجمهورية)
00:44

تصعيد اسرائيل.. تصويب مباشر على المفاوضات! (الجمهورية)

عبّر مسؤول رفيع عبر صحيفة الجمهورية، عن مخاوف جدّية من نوايا إسرائيل.

تهديد أدرعي للضاحية أمس.. بصياغة جديدة (أسرار النهار)
00:22
🔵 مراسل الجديد: تفجير عنيف ثان في بلدة دبين نفذته القوات الاسرائيلية
18:40
بري: إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف وهذا يكلفنا ثمنا باهظا
17:54
