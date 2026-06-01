"استهداف قوة إسرائيلية متقدمة في حداثا والتصدي مستمر".. بيان للحزب
صدر عن الاعلام الحربي في حزب الله البيان التالي:
بعد محاولة جيش العدوّ الإسرائيليّ التّقدم باتّجاه بلدة حدّاثا جنوب لبنان للمرّة الثّامنة خلال أسبوعين، وأثناء توغّل قوّة مُدرّعة تُرافقها جرّافة وقوّة مُشاة باتّجاه ملعب البلدة، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:50 من مساء الإثنين 01-06-2026 تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدمّة ما أدّى إلى إعطاب مدرّعتين، وعند السّاعة 23:15 استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وأمطروا القوّة المتقدّمة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة، وما زال التصدي مُستمرًّأ حتّى ساعة صدور هذا البيان.