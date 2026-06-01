الرئيس بري لنيويورك تايمز: لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار سوى ترامب وهو السبيل الوحيد لذلك

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، ان "إتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم تهدأ حيث سعى من خلالها الى العمل على وقف اطلاق النار، فهذه المسألة أولوية له وهناك حرص لديه على ان يتم تثبيته فيكون شاملا".وأفادت هذه المصادر ان "قنوات التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام بقيت قائمة في حين ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل مع حزب الله، واشارت الى العمل على تحييد منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت هو جهد ديبلوماسي مشترك وانه لن يتوقف كي يتم التوصل الى وقف نهائي للحرب ولعل المفاوضات السياسية التي يخوضها الجانب اللبناني مع الجانب الإسرائيلي ستركز على هذه النقطة".
تشير أوساط سياسية بارزة لصحيفة الديار، الى ان "الساعات القليلة المقبلة ستحمل الاجوبة على الكثير من الاسئلة المبهمة في اعلان الرئيس الاميركي الذي لم يحدد اي موعد واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. فهل ستلتزم «اسرائيل» بوقف اطلاق نار شامل دون حق شن ضربات جوية وعمليات اغتيال؟ ماذا عن عمليات الهدم في القرى المحتلة؟ وما هو مصير هذا الاحتلال؟ هل ستبقى «اسرائيل» تحتل تلك المناطق؟ وكيف سيتعامل حزب الله مع بقاء الاحتلال؟ والاهم من ذلك، يبقى السؤال المحوري عن هوية الجهة الضامنة لالتزام اسرائيل بوقف النار؟ ومن سيحدد الخروقات من عدمها؟ وماذا لو تذرعت اسرائيل بحجج واهية لعودة الحرب بوقائع ميدانية غير صحيحة؟".
عبّر مسؤول رفيع عبر صحيفة الجمهورية، عن مخاوف جدّية من نوايا إسرائيل.