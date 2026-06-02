بعد إعلان ترامب.. أسئلة مبهمة والجواب في الساعات المقبلة؟ (الديار)

تشير أوساط سياسية بارزة لصحيفة الديار، الى ان "الساعات القليلة المقبلة ستحمل الاجوبة على الكثير من الاسئلة المبهمة في اعلان الرئيس الاميركي الذي لم يحدد اي موعد واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. فهل ستلتزم «اسرائيل» بوقف اطلاق نار شامل دون حق شن ضربات جوية وعمليات اغتيال؟ ماذا عن عمليات الهدم في القرى المحتلة؟ وما هو مصير هذا الاحتلال؟ هل ستبقى «اسرائيل» تحتل تلك المناطق؟ وكيف سيتعامل حزب الله مع بقاء الاحتلال؟ والاهم من ذلك، يبقى السؤال المحوري عن هوية الجهة الضامنة لالتزام اسرائيل بوقف النار؟ ومن سيحدد الخروقات من عدمها؟ وماذا لو تذرعت اسرائيل بحجج واهية لعودة الحرب بوقائع ميدانية غير صحيحة؟".