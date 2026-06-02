بعد جريمة دير ميماس.. الجيش يوقف مُطلق النار!

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 1 /6/ 2026، أقدم المواطن (ف.ب.) في بلدة - على إطلاق النار نحو رئيس البلدية سهيل ما أدى إلى مقتله، وإصابة مختار البلدة بجروح.



على الفور، تدخلت وحدة من الجيش ونفّذت عملية دهم، وأوقفت مطلق النار.



بوشر التحقيق مع الموقوف إشراف المختص.