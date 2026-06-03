مصادر أميركية للجديد: السفير ميشال عيسى يبذل جهدًا كبيرًا للدفع نحو تحقيق نتائج عملية من مفاوضات اليوم بعد تعقيدات أمس

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن الأمل بالعودة يبقى ما يجمع اللبنانيين اليوم، مشيرة إلى العمل على مسارين: حماية المواطنين وتأمين عودتهم.وأوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتحويل مساعدات نقدية لـ100 ألف عائلة، ليرتفع إجمالي العائلات المستفيدة إلى 250 ألف عائلة.
استنكرت إدارة مستشفى تبنين الحكومي في بيان، "المزاعم والادعاءات التي تم تداولها بشأن المستشفى، والتي تدّعي استيلاء جهات حزبية عليه أو استخدامه لأغراض غير طبية"، واكدت أن "هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة، وتندرج في إطار محاولات تشويه الحقائق وبثّ الخوف بين الموظفين والمواطنين لمنعهم من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج والخدمات الصحية".