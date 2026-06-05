مخاوف من رفض "حزب الله" والحرس الثوري.. وتحذير من التهوّر! (الجمهورية)

أكد مصدر ديبلوماسي لصحيفة الجمهورية، مواكب للمفاوضات - التي جرت في الأميركية في واشنطن هذا الأسبوع، أنّ " باستثماره الضغط الأميركي على حكومة بنيامين نتنياهو والاتصالات والفرنسية والدولية الأخرى، قد حقق اختراقاً هاماً في مسار المفاوضات السياسية والأمنية، من دون أن يحيد عن مبدأ الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادة قرار الدولة. كما أنّه أمام تحدٍ بالغ الأهمية، ولو أنّه غير سهل التطبيق في جوانب عملياتية عدة، يكمن في ترجمة الفرصة التي أتيحت أمامه بتثبيت وقف شامل للنار وتدرُّج الانسحاب - الذي سيكون بطيئاً جداً - لسحب السلاح والسيطرة الميدانية في الجنوب، إلى إعادة بناء ثقة دولية بأنّ الدولة قادرة على فرض سيادتها على أراضيها، وأنّ الديبلوماسية هي الحل لتحرير وبناء استقرار أمني مستدام على طول الحدود الجنوبية".