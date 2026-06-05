الحجار يبحث التحضيرات الأمنية لتشغيل مطار القليعات

واستمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل لخطة العمل والإجراءات الأمنية واللوجستية المطلوبة لمواكبة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات، لا سيما ما يتعلق بتأمين التجهيزات اللازمة من عديد وعتاد لضمان حسن سير العمل فيه.
وشدد الوزير الحجار على أن "الجهوزية الأمنية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطوة"، مؤكدا "ضرورة استكمال المتطلبات الأمنية والتقنية كافة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية".
كما طلب "رفع مستوى الاستعداد والجهوزية بما يضمن انطلاق العمل في المطار
فور استكمال التحضيرات المطلوبة، وفق أفضل المعايير المعتمدة، وبما يعكس صورة الدولة اللبنانية
وقدرتها على إدارة مرافقها الحيوية بكفاءة وأمان".