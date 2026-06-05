الحجار يبحث التحضيرات الأمنية لتشغيل مطار القليعات

عقد والبلديات الحجار اجتماعا خُصّص للبحث في التحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض - القليعات، في حضور لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في العميد كرنيب، قائد جهاز أمن مطار رفيق الدولي - بالوكالة العميد عزت الخطيب، رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العقيد جورج داغر.

