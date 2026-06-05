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محليات

بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لمختار البيسارية

2026-06-05 | 08:04
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بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لمختار البيسارية
بعد الحديث عن إشكال ومنصات صواريخ.. بيان لمختار البيسارية

نفى مختار بلدة البيسارية، علي النابلسي، في بيان مزاعم حول أن الإشكال الذي وقع في البلدة ناتج عن وجود منصات صواريخ بين المنازل، مؤكدًا أن هذه الرواية عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وهي محض افتراءات واختلاقات إعلامية في سياق حملات التضليل والتشويه التي تستهدف بيئة المقاومة وأهل الجنوب.

وأوضح النابلسي أن الإشكال كان فرديًا ومحصورًا بين أشخاص من عائلتين بينهما خلافات سابقة، وسرعان ما تطور قبل أن تتم معالجته واحتواؤه، مؤكدًا أنه لا يمت بأي صلة إلى الأحزاب أو الخلفيات السياسية، ولا علاقة لحركة أمل أو حزب الله به، لا من قريب ولا من بعيد. واضاف ان أبناء البيسارية، كما أبناء الجنوب عمومًا، سيبقون موحدين ومتضامنين في مواجهة مختلف أشكال العدوان.
 
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